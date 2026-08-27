¡Meta cumplida! Supera NL los 7,000 elementos de Fuerza Civil

Al inicio de la administración se propuso como meta 7,000 elementos de la corporación, llegando a mitad del año 2026 con 7040, superando así la cifra inicial.

Con el fin de continuar fortaleciendo la seguridad en el estado, el secretario general de gobierno, Miguel Flores, y el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, anunciaron que el gobierno alcanzó la meta de 7,000 elementos de Fuerza Civil durante el sexenio.

Al inicio de la administración se propuso como meta 7,000 elementos de la corporación, llegando a mitad del año 2026 con 7040, superando así la cifra inicial.

Hemos superado el objetivo establecido. El plan de desarrollo estaba situado en llegar a 7000 policías, por lo que estamos dando por cumplida. La meta de sexenio al día de hoy quiere decir que con las generaciones en la academia o en la universidad, así de la seguridad al terminar este sexenio, rondaremos los 7500 policías.”, titular de Fuerza Civil Gerardo Escamilla Vargas.

“Son 7000 elementos, ya contamos con ellos y, pues, informarles que vamos a seguir trabajando siempre coordinados con los tres niveles de gobierno. Existe una perfecta coordinación y colaboración con fiscalía local y fiscalía federal. Por supuesto, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, policías locales. “Vamos a seguir trabajando todos los días para que Nuevo León esté y se sienta seguro", comentó el secretario general.

Esta meta también se ha notado a lo largo del tiempo en temas de seguridad. Durante el Nuevo León informa, Flores Serna resaltó que agosto tiende a ser uno de los mejores meses en los últimos 20 años en temas de seguridad.

Dando las estadísticas de seguridad en Nuevo León, resaltando una tasa de 0.40% de inseguridad.

“En robo a persona tenemos una baja de 75%, igual que robo a casa habitación y robo a vehículo, que está en los mejores números de los últimos 20 años”, secretario general de gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

Finalmente, se resaltó la buena respuesta que se tuvo tras la implementación de las más de 7 mil 500 cámaras de videovigilancia.

Así como el reconocimiento de la CANACAR, con el modelo de seguridad del Estado, al no tener inconvenientes con extorsiones de cobro de piso, las cuales han ido a la alza en diversos estados.