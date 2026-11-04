Mesón Estrella se prepara para diciembre con precios más altos 

El tomate, el chile y la papa registran incrementos en el Mesón Estrella; comerciantes también prevén variaciones en productos de temporada como la uva

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con la llegada de noviembre comienzan los preparativos para las reuniones de Navidad y Año Nuevo, pero también algunos aumentos en los productos que forman parte de los platillos tradicionales de estas fechas.

En un recorrido de INFO 7 por el Mesón Estrella, ubicado en el Centro de Monterrey, comerciantes dieron a conocer cómo el tomate pasó de 30 a 45 pesos por kilo; la cebolla, de 35 a 45, el chile subió de 30 a 40 pesos y la papa pasó de 18 a 25 pesos, en tan solo una semana.

En contraste, en el área de frutas, la manzana continúa en 45 pesos, aunque el mango alcanza los 165 pesos por kilo debido a que no es temporada.

Los consumidores reconocen que estos incrementos ya se reflejan al momento de realizar sus compras y tienen que ajustar las cantidades que llevan a casa.

“Lo que pueda, lo que le alcance”, comentó Lupita, quien señaló que el precio del tomate ya representa un gasto mayor para las familias.

Por su parte, Adriana consideró que los aumentos se presentan en distintos establecimientos y no solamente en el mercado. “Sí, están muy altos. Pero todo, en todos lados, no nada más aquí”, expresó.

En tanto, Jesús, comerciante del Mesón Estrella, explicó que durante esta temporada algunos productos comienzan a escasear por los cambios en las cosechas y el aumento en el consumo. “Pues más que nada, la uva sí es de cajón que empieza a escasearse. Se acaba la temporada, empieza temporada nueva. Y en estas fechas que hay más consumo, los suben de precio”.

Ante la cercanía de las fiestas decembrinas, comerciantes recomiendan comparar precios y anticipar las compras, mientras los consumidores buscan alternativas para preparar sus platillos sin afectar tanto el bolsillo.