Mesera atacada con un cuchillo tras discusión en bar en Monterrey

Una mesera de entre 25 y 30 años resultó lesionada tras una discusión con otra empleada de un bar, presuntamente originada por un conflicto con un cliente.

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Una mujer resultó lesionada luego de ser atacada con un cuchillo durante una riña ocurrida al interior de un bar ubicado en el centro de Monterrey, lo que provocó la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad.

Los hechos se registraron en el establecimiento Tercer Milenio, ubicado en el cruce de las calles Ignacio López Rayón y Colón, donde una empleada del lugar fue agredida presuntamente por una compañera de trabajo.

De acuerdo con una fuente, la víctima, de entre 25 y 30 años de edad, quien se desempeña como mesera, sostuvo una discusión con otra trabajadora del negocio, aparentemente derivada de un conflicto relacionado con uno de los clientes del bar.

La confrontación escaló rápidamente hasta que la presunta agresora tomó un cuchillo y lesionó a la mujer, causándole una herida en el muslo derecho y otra más en el antebrazo izquierdo.

Compañeros del establecimiento solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey, Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja.

Tras recibir atención prehospitalaria, la lesionada fue trasladada a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la situación legal de la presunta responsable.