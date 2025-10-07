Mesas de trabajo en Congreso por reforma electoral

Los diputados del Congreso del Estado aseguraron que el veto a la reforma electoral que anunció el gobernador Samuel García, no llegó al Congreso

Los diputados del Congreso del Estado aseguraron que el veto a la reforma electoral que anunció el gobernador Samuel García, no llegó al Congreso y así mismo plantearon mesas de trabajo para poder ver más a fondo este tema.

Fue por parte de la diputada de Morena, Berenice Martínez quien es presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales que se pidieron las mesas, en donde se invitarán a diputados de todas las fracciones, autoridades electorales y ciudadanos.

“La idea es escuchar a los expertos, a las autoridades electorales y a todos los demás expertos y a todos los demás compañeros diputados para poder llegar a un consenso para sacar adelante la reforma electoral.

“Vamos a invitar a la ciudadanía en general, colectivo, académicos, autoridades electorales, partidos políticos y a todo ciudadano que esté interesado, porque la idea es esa llegar a un consenso”, dijo Berenice Martínez.

Las mesas de trabajo que se plantean se llevarían a cabo las primeras semanas de noviembre para poder plantear una mejor propuesta y llegar a un acuerdo entre la mayoría de las bancadas.

Desde temprano, la reforma electoral volvió a ser tema en el Congreso, pues el gobernador Samuel García envió observaciones a los extractos de la primera vuelta, lo que algunos diputados aseguraron no había llegado nada por parte del ejecutivo al legislativo.

“Aquí no ha llegado nada, esperemos primero a que llegue, porque aquí no se ha recibido nada”, dijo Carlos de la fuente, coordinador del PAN.

Por su parte, la diputada Sandra Pámanes coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) dijo que no tiene información sobre que el Poder Ejecutivo haya enviado algún documento.

“No tenemos conocimiento de que se haya presentado algún veto por parte del Poder Ejecutivo, pero estaremos en condiciones de analizar si en este caso se da esta presentación.

“Pero hay un principio fundamental a nivel constitucional de respetar la paridad total en Nuevo León, cosa que desde el 2019 nos viene señalando la Suprema Corte, pero no hemos podido cumplir”, agregó Sandra Pámanes.

Por otra parte, la diputada del PRI, Lorena de la Garza puntualizó que al ser un acuerdo, el ejecutivo no puede vetar lo que el Congreso envió de la primera vuelta de la reforma ya que solo son extractos de un acuerdo.

“No tiene facultades para vetar los acuerdos y lo venimos señalando desde la legislatura pasada, la ley es muy clara, tiene la facultad de remitir observaciones a los decretos votados por el Congreso, no a los acuerdos.

“Son temas legislativos y a parte le dimos entrada a una primera vuelta, tendríamos que seguir con el proceso de este tema que es seguir la segunda vuelta y votarla, pero ahorita a penas es la primera vuelta”, dijo Lorena de la Garza.