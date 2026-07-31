Merco reafirma su compromiso con sus trabajadores tras incendio

Merco informó que colaboradores y clientes están fuera de peligro tras el incendio en su sucursal de Nuevo Repueblo y reiteró su compromiso con su personal.

Tras el incendio registrado la tarde del miércoles en su sucursal de la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey, la cadena de supermercados Merco informó que tanto sus colaboradores como los clientes se encuentran fuera de peligro.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa señaló que, luego del incidente, mantiene coordinación con las autoridades correspondientes mientras continúan las labores necesarias en el establecimiento.

Merco agradeció los mensajes de apoyo y preocupación recibidos en las últimas horas y reiteró que la seguridad y el bienestar de las personas que forman parte de la empresa seguirán siendo su principal prioridad.

Asimismo, la cadena reafirmó su compromiso con sus trabajadores, asegurando que cuentan con el respaldo de la compañía y que se dará continuidad a sus fuentes de empleo.

Finalmente, la empresa indicó que continuará trabajando con la responsabilidad que la caracteriza y agradeció la comprensión de sus clientes ante la situación.