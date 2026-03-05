Mercedes-Benz prestará autos a afectados por crisis de autopartes

La marca alemana pidió 'comprensión' y afirma que está aplicando 'acciones intensivas' para garantizar la satisfacción de sus clientes

La marca de autos alemana Mercedes-Benz admitió que registra retrasos en el suministro de refacciones, lo cual le pega directamente a sus clientes.

Ante ello, la empresa afirmó en un comunicado que está implementando “acciones intensivas” para solucionar la problemática que ocasiona “frustración” entre sus clientes.

“En Mercedes-Benz México somos plenamente conscientes de los retrasos en el suministro de piezas de refacción que han afectado a nuestros clientes".

“Entendemos la frustración y los inconvenientes que esta situación puede generar, y queremos asegurar que estamos abordando la situación con la máxima prioridad y dedicación”, indicaron.

Para no dejar sin coche a sus clientes mientras llega la refacción, la firma alemana dijo que les ofrecerá vehículos provisionales, aunque no detalló si de su misma marca.

Sin embargo, la empresa no dijo cuáles son las acciones que está tomando para abatir los tiempos de espera de hasta tres meses para obtener una autoparte que provoca la inmovilización de las unidades que cuestan $1.5 millones de pesos o más.

“Actualmente, estamos implementando acciones intensivas para regularizar el suministro a la mayor brevedad posible".

“Paralelamente, nuestro equipo está dando seguimiento puntual a cada caso afectado para minimizar el impacto y ofrecer soluciones, además de ofrecer al cliente soluciones de movilidad como préstamo de vehículos, entre otras, con el objetivo de procurar su satisfacción”, señaló.

Este martes, El Horizonte dio a conocer que, al igual que ocurre con los autos chinos, también las autopartes de vehículos de lujo tardan meses en llegar, pues en algunos casos las traen desde Alemania, por lo que los dueños de las unidades se quedan sin auto incluso meses.

En el caso de “Raúl”, un vecino de la colonia Contry La Silla, su problema se extendió tres meses entre la espera del tablero de la computadora que presentó fallas al día siguiente que salió de agencia.

En su comunicado, Mercedes Benz pidió paciencia y comprensión, pero no dijo a qué se debe la tardanza.

Pidieron a sus clientes afectados buscarlos para ofrecerles la mejor solución.

“Agradecemos su comprensión y paciencia mientras trabajamos para restablecer la normalidad y continuar brindando el servicio de calidad que nuestros clientes merecen”, indicaron.

Se puede denunciar en Profeco tardanza en entrega de autopartes

Los dueños de vehículos de lujo o de autos chinos que sean víctimas de la tardanza en la entrega de sus unidades por escasez de autopartes pueden presentar una queja ante la Profeco.

La dependencia sí gestiona este tipo de problemáticas y puede obligar al proveedor a pagar por el daño que ocasionó la tardanza en la entrega de las unidades, dijo una fuente de la dependencia.

Lo que se sabe es que, hasta el momento, no se ha presentado alguna queja por este motivo, pero la dependencia sí está habilitada para resolver esta situación y llegar a una ordenanza o un acuerdo entre las partes.

La dependencia, dijo la fuente, recibe las quejas en persona o vía electrónica.