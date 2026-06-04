Menores de NL escapan de falsa oferta de trabajo en Tamaulipas

De acuerdo con el fiscal general, Javier Flores Saldívar, los adolescentes fueron reclutados bajo engaños para trasladarse a la entidad vecina

Dos menores de edad originarios de Nuevo León, quienes fueron localizados en el estado de Tamaulipas tras haber sido reportados como desaparecidos, habrían sido engañados con una falsa oferta laboral relacionada con trabajos de construcción, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado. Los menores habrían escapado por su propia cuenta.

De acuerdo con el fiscal general, Javier Flores Saldívar, los adolescentes fueron reclutados bajo engaños para trasladarse a la entidad vecina, donde posteriormente fueron privados de su libertad.

“Fueron engañadas para ser reclutadas, al parecer, como trabajo de la obra en el estado vecino de Tamaulipas, en ese caso se mandó una colaboración. Al parecer, los muchachos logran evadir la custodia que tenían y son puestos a disposición en base a esa colaboración con las autoridades del estado y se logra su rescate, actualmente están en el DIF”, dijo al ser cuestionado por medios de comunicación, Javier Flores Saldívar, fiscal general del estado.

Según la información proporcionada por la autoridad estatal, los menores lograron escapar de las personas que los mantenían bajo custodia y, gracias a la coordinación entre las autoridades de Nuevo León y Tamaulipas, pudieron ser rescatados.

Actualmente, uno de los adolescentes, de 16 años de edad, permanece bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde recibe atención y protección.

El fiscal agregó que hasta el momento no se tienen reportes de otros menores desaparecidos bajo el mismo modus operandi, aunque las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar posibles responsabilidades.