Menores cruzan entre autos en Av. Revolución por falta de puente

En esta zona no existen puentes peatonales cercanos ni cruces con semáforos. Los automovilistas circulan a velocidades que alcanzan hasta los 80 km/h

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Arriesgando su vida, decenas de menores cruzan todos los días la avenida Revolución para llegar a la escuela primaria Profesora Yolanda Flores Saldívar, a la altura de la colonia Country.

En esta zona no existen puentes peatonales cercanos ni cruces seguros con semáforos. Además, los automovilistas circulan a velocidades que alcanzan hasta los 80 kilómetros por hora. Es común observar a niñas y niños cruzando la avenida acompañados de sus padres, quienes incluso cargan sus mochilas para facilitar el paso.

Aunque en ocasiones hay presencia de elementos de Tránsito del municipio de Monterrey, no es constante, y mucho menos durante los horarios clave de entrada y salida en los turnos matutino y vespertino.

“La verdad sí es muy necesario porque el tránsito viene cada que quiere y pues sí hay muchas mamás como que batallan porque pues sí, la circulación está muy rápida”, fue lo que dijo una madre de familia, a lo que otro padre de familia afirmó. “La gente pasa por aquí, entre los carros y no siempre está la patrulla vienen esporádicamente”, dijo.

En este tramo de la avenida Revolución hay ocho carriles habilitados, mismos que los estudiantes deben cruzar en condiciones sumamente inseguras, arriesgando prácticamente su vida. El puente peatonal más cercano se ubica a 500 metros de distancia.

Además, por la circulan todo tipo de vehículos, incluidos de carga pesada, pues conecta con la avenida Garza Sada y, posteriormente, con la Carretera Nacional.

Los principales afectados son familias que habitan en colonias cercanas a las faldas del Cerro de la Silla, como San Ángel y Valles de las Fuentes, quienes diariamente enfrentan este riesgo.

“Más que nada al venir de acá de la colonia San Ángel es en donde necesitamos el puente para que todos podamos cruzar para acá para la escuela”, dijo otra madre de familia.

Ante ello, algunas familias se han visto obligadas a utilizar el automóvil, organizarse en esquemas de “carpool” o incluso pagar taxis para trasladar a los menores.

“Nos venimos en unos taxis de aquí de la avenida de San Ángel para acá pero sí hace mucha falta el puente, sí necesitamos que nos echen la mano las autoridades”, agregaron.

Los padres de familia exigen a las autoridades la instalación de un puente peatonal o, en su defecto, la habilitación de un cruce seguro con semáforos peatonales y señalización adecuada que garantice la seguridad de los estudiantes.