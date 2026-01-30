Menor sufre amputación de dos dedos tras choque en Santiago

Además de la joven que sufrió la amputación de sus dedos, otra adolescente sufrió un duro traumatismo craneoencefálico, por lo que fue llevada de urgencia al HU

Un saldo de dos menores de edad con lesiones de gravedad fue el resultado de un fuerte accidente vial registrado la tarde de este jueves en la colonia Las Huertas, en el municipio de Santiago, donde un transporte escolar y una camioneta particular colisionaron.

El percance ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el cruce de las calles Duraznos y Los Olivos, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Santiago, junto con efectivos de Fuerza Civil y personal de Vialidad.

En la unidad de transporte escolar viajaban 12 menores de edad, dos de ellas resultaron con lesiones considerables, una adolescente de 14 años sufrió la amputación de dos dedos de su mano izquierda, por lo que fue trasladada de emergencia área de trauma en Santiago para recibir atención especializada.

De igual manera, una joven de 13 años fue reportada en estado crítico tras sufrir un traumatismo craneoencefálico y fue trasladada inconsciente al Hospital Universitario, donde permanece bajo valoración médica reservada.

Luego de realizar las maniobras de rescate y descartar riesgos adicionales de incendio o derrame de combustible, los cuerpos de auxilio se retiraron de la escena.

Elementos de Tránsito municipal permanecieron en el sitio para realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de los vehículos involucrados mediante el uso de grúas.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la responsabilidad de los conductores involucrados en este lamentable incidente que ha conmocionado a la comunidad escolar de la zona.