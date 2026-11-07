Menor pierde el control de camioneta y se estrella en Monterrey

Por: Esmeralda Valdez 06 Noviembre 2026, 14:47 Compartir

Una menor de edad perdió el control de la unidad sobre la avenida Alejandro de Rodas tras presuntamente sufrir un bloqueo en el volante.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una menor de edad perdió el control de una camioneta y terminó estrellándose contra un árbol, en el municipio de Monterrey. El accidente se registró en el cruce de las calles Policasta y Avenida Alejandro de Rodas, donde la unidad, una camioneta blanca con placas de Tamaulipas, quedó sobre el camellón central. Falla mecánica reportada por la conductora Al sitio acudieron elementos de Tránsito de Monterrey, quienes entrevistaron a la conductora. La menor les habría señalado que el volante se bloqueó, lo que provocó que perdiera el control y terminara impactándose contra el árbol. Aunque la joven no presentó lesiones de gravedad, sus familiares acudieron al lugar y posteriormente se retiraron. Resguardo de la unidad y maniobras de retiro La camioneta permanece bajo resguardo de los elementos municipales, en espera de que llegara la aseguradora para realizar las maniobras correspondientes y retirar la unidad.