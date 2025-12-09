Menor lesionado tras choque de ruta urbana en Guadalupe

Rescatistas atendieron a un menor que tripulaba un automóvil junto a su familia, luego de ser impactados por dicha unidad de transporte público

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un menor de 11 años resultó lesionado durante un accidente vial tipo crucero ocurrido la noche del domingo en la colonia Xochimilco, en el municipio de Guadalupe, donde el conductor de un camión de ruta urbana presuntamente huyó tras el impacto.

El percance fue reportado alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Zaragoza y Lago Karakul. Al arribar, elementos de Protección Civil Nuevo León confirmaron que el choque involucró a un automóvil Aveo gris plata, conducido por Omar Hernández, quien señaló que el camión de transporte público se dio a la fuga sin brindar apoyo.

Durante la revisión de la escena, los rescatistas atendieron a un menor identificado como Mateo, de 11 años, quien presentó una contusión en el brazo izquierdo.

El niño permaneció en el lugar bajo el cuidado de sus padres, quienes indicaron que esperarían la llegada de personal de Vialidad para formalizar el reporte.

La autoridad municipal continuará con las indagatorias para ubicar al conductor de la unidad urbana señalada.