Menor es golpeado por presuntos hombres armados en Montemorelos

El menor fue interceptado en la colonia Benito Juárez localizada al poniente de Montemorelos pasando el cuarto sector de la colonia Infonavit

Elementos de la policía local y Guardia Nacional se movilizaron al Hospital General por el reporte de un menor de edad golpeado por supuestos hombres armados.

De acuerdo a la información preliminar de las autoridades policiacas señalaron que hasta el hospital se movilizaron las policías locales y Guardia Nacional, pues en el hospital un jovencito se encontraba golpeado.

De acuerdo a la fuente policiaca señaló que el menor fue interceptado en la colonia Benito Juárez localizada al poniente de Montemorelos pasando el cuarto sector de la colonia Infonavit

El menor fue custodiado por las autoridades policiacas pues según se dijo que hombres armados lo interceptaron para luego golpearlo.

El menor fue atendido en el hospital donde ingresó de urgencias para su valoración por los golpes qué presentaba en diversas partes de su cuerpo.

La policía recabo informes del ataque contra el jovencito.