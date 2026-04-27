Menor es detenido con droga tras persecución en Monterrey

El adolescente de 17 años intentó huir en motocicleta, pero fue alcanzado tras derrapar en calles de la colonia Industrial

Un menor de edad fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras una persecución en calles del centro de la ciudad, luego de que presuntamente portaba droga mientras circulaba en motocicleta.

La captura de Ismael L., de 17 años, se registró alrededor de las 16:40 horas en el cruce de Bernardo Reyes y Luis Mora, en la colonia Industrial.

De acuerdo con el reporte, los oficiales realizaban labores de prevención cuando detectaron al joven circulando sobre la calle Reforma, por lo que le marcaron el alto. Sin embargo, el motociclista hizo caso omiso a las indicaciones y continuó su trayecto hacia el poniente.

Esto desató una persecución por diversas avenidas, hasta que finalmente los elementos lograron darle alcance en el cruce antes mencionado, luego de que el adolescente derrapara sobre las vías del tren.

Tras el incidente, cuerpos de auxilio acudieron al lugar y revisaron al menor, quien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, aunque no fueron de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Le aseguran presunta droga

Al momento de su detención, los oficiales le encontraron dos envoltorios con hierba verde con características similares a la mariguana.

Asimismo, la motocicleta en la que viajaba, una Itálika color negro con placa 28AKZ2, fue asegurada como parte de las investigaciones.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia “Escudo”, implementada por la actual administración municipal con el objetivo de reducir la incidencia delictiva.

El menor fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.