Menor es atropellado tras choque al sur de Monterrey

Testigos que se encontraban en el sitio auxiliaron de inmediato al niño y señalaron que un vehículo particular lo trasladó a un hospital

Un menor de edad resultó lesionado luego de ser atropellado tras un choque registrado al sur de la Monterrey.

El hecho ocurrió en la colonia Altamira, sobre la avenida Río Nazas, a la altura de la calle Niño Artillero, donde un vehículo tipo Volkswagen presuntamente descendía por dicha vialidad sin frenos y se impactó contra una camioneta.

Tras el choque, el automóvil salió proyectado y terminó arrollando al menor sobre la avenida Río Nazas.

Testigos que se encontraban en el sitio auxiliaron de inmediato al niño y señalaron que un vehículo particular lo trasladó a un hospital para su atención médica.

Minutos más tarde, al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, Tránsito municipal y Fuerza Civil, quienes aseguraron la zona y comenzaron con el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas entre los ocupantes de los vehículos involucrados.

El menor presuntamente presentaba una herida de consideración en uno de sus brazos, por lo que su estado de salud quedó bajo observación médica.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente y las responsabilidades correspondientes.