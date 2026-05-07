Menor de tres años es hospitalizado tras ingerir pila de reloj

El traslado se realizó después de que los padres del menor detectaran lo ocurrido y solicitaran apoyo médico de inmediato

Un niño de tres años de edad fue trasladado de emergencia a la clínica número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social luego de ingerir presuntamente una pila tipo botón, de un reloj, incidente que movilizó a personal médico y generó alerta entre sus familiares en el municipio de García.

Menor permanece bajo observación médica

De acuerdo con información proporcionada por el área médica, el menor ingresó para valoración y permanece bajo observación, aunque su estado de salud es reportado como estable.

De manera extraoficial se indicó que la batería ya se encuentra en la parte final del intestino, por lo que se optó por un tratamiento con laxantes para facilitar su expulsión sin necesidad de una intervención quirúrgica.

El traslado se realizó después de que los padres del menor detectaran lo ocurrido y solicitaran apoyo médico de inmediato, ya que no fue posible evitar que el niño ingiriera el objeto.

El incidente ocurrió en el domicilio familiar, sin que se reporten otros riesgos asociados.

Autoridades llaman a extremar precauciones

El menor permanece internado de manera preventiva, mientras médicos continúan con el monitoreo para descartar posibles complicaciones.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas del caso y reiteraron el llamado a extremar precauciones con objetos pequeños al alcance de niñas y niños.