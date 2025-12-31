Menor de edad vuelca su vehículo en Paseo de los Leones

Durante el accidente, el automóvil impactó una luminaria y causó daños a uno de los muros de contención ubicados en la zona.

Un joven de 17 años protagonizó un aparatoso accidente vehicular al volcar su automóvil tras circular a exceso de velocidad sobre la avenida Paseo de los Leones, en el municipio de Monterrey.

El percance se registró poco después del cruce con la calle Sevilla, a la altura de la colonia cumbres 6to sector.

De acuerdo con fuentes oficiales, el conductor, identificado como Pedro, perdió el control del vehículo al tomar una curva, lo que provocó que terminara volcado sobre la vialidad.

A pesar de lo aparatoso del incidente, el joven no presentó lesiones.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes valoraron al conductor sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Asimismo, elementos de Tránsito de Monterrey se hicieron cargo del incidente y coordinaron las maniobras para el retiro del vehículo con apoyo de una grúa.