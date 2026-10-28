Menor de 5 años queda gravemente herido por accidente en Escobedo

El pequeño permanece internado en terapia intensiva en la Clínica 21 del IMSS, debido a las graves lesiones que sufrió; incluso se piden donadores de sangre

Un niño de cinco años se encuentra en estado grave luego de sufrir un accidente vial cuando viajaba como acompañante en una motocicleta junto a su padre, Jaime de León, en el municipio de Escobedo.

El percance fue reportado en el cruce del bulevar Juárez y la calle Francisco Villa, en la colonia Hacienda El Canadá, donde la motocicleta en la que viajaban el menor, identificado como Óscar Jaime de León Lavoignet, y su padre, se vio involucrada en un choque contra un vehículo compacto.

De acuerdo con una publicación realizada por su madre, Débora Lavoignet, el pequeño permanece internado en terapia intensiva en la Clínica 21 del IMSS, debido a las graves lesiones que sufrió.

La mujer compartió que el pronóstico médico es poco alentador y pidió a familiares, amigos y a la ciudadanía mantener a su hijo en sus oraciones.

Además, solicitó el apoyo de donadores de sangre para el menor, por lo que pidió a las personas interesadas comunicarse con su madre para recibir información sobre los requisitos y detalles para acudir a donar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo acudieron al lugar del accidente para atender el reporte y realizar las acciones correspondientes.