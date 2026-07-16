Menor de 15 años es detenido con droga en Monterrey

Las autoridades lo investigan por su posible participación en el robo de una caja fuerte de un negocio de enchiladas, ocurrido al poniente de la ciudad.

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Un adolescente de 15 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras presuntamente encontrarle 20 envoltorios con hierba verde con las características de la marihuana. Además, las autoridades lo investigan por su posible participación en el robo de una caja fuerte de un negocio de enchiladas, ocurrido al poniente de la ciudad.

La detención se registró sobre la avenida Lincoln y Celso Cepeda, en la colonia Plutarco Elías Calles. El menor conducía un automóvil Toyota Yaris color plata cuando fue interceptado por policías que realizaban un recorrido de vigilancia.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados detectaron al conductor en actitud sospechosa y le marcaron el alto; sin embargo, el adolescente hizo caso omiso e intentó escapar. La persecución concluyó metros más adelante, dentro de una gasolinera, donde descendió del vehículo e intentó huir a pie, pero fue detenido.

Durante una inspección, los oficiales localizaron entre su ropa 15 bolsas con hierba verde con las características de la marihuana y otras cinco dosis al interior del automóvil, por lo que fue asegurado de inmediato.

Al revisar el estatus del vehículo, las autoridades detectaron que presuntamente fue utilizado en el robo de una caja fuerte ocurrido el pasado 8 de julio en un negocio de venta de enchiladas ubicado en la colonia Vista Hermosa.

Según las investigaciones, tres hombres habrían sustraído una caja fuerte que contenía aproximadamente 55 mil pesos en efectivo, además de dos tabletas electrónicas y una terminal de cobro, para después escapar utilizando ese mismo automóvil.

El menor fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en este y otros hechos delictivos en el sector.