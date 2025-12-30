Mejora San Pedro vialidades con programa de repavimentación

La administración encabezada por Mauricio Farah intensificó los trabajos en las arterias de mayor flujo vehicular, con el objetivo de mejorar la imagen urbana

Con el objetivo de consolidar su posición como referente nacional en calidad de servicios urbanos, el municipio de San Pedro Garza García anunció un avance significativo en su programa de rehabilitación vial, superando ya los 230 mil metros cuadrados de nuevas carpetas asfálticas.

La administración municipal encabezada por el alcalde Mauricio Farah intensificó los trabajos en las arterias de mayor flujo vehicular, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y garantizar la seguridad y movilidad de los ciudadanos que transitan diariamente por la zona.

Vialidades intervenidas en San Pedro

Actualmente, las cuadrillas de servicios públicos mantienen frentes de trabajo activos en puntos estratégicos que conectan al municipio con el área metropolitana. Entre las zonas intervenidas destacan Morones Prieto, Lázaro Cárdenas, Vasconcelos y Roberto Garza Sada.

Estrategia para mejorar servicios públicos

Estos trabajos forman parte de una estrategia integral para mantener al municipio en el primer lugar de satisfacción en servicios públicos.

“San Pedro avanza y se nota”, señalaron autoridades locales, al destacar que la inversión en infraestructura responde a las demandas de la ciudadanía por vialidades más fluidas y seguras.

Las autoridades sampetrinas exhortaron a la población a tomar precauciones y anticipar sus tiempos de traslado mientras concluyen las labores en los tramos restantes, los cuales cuentan con señalización adecuada para reducir molestias a los conductores.