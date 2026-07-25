Mejora percepción de seguridad en municipios de Nuevo León

El municipio de San Pedro refrendó el primer lugar nacional en percepción de seguridad, según la la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI

Los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI colocaron nuevamente a varios municipios de Nuevo León entre los mejor evaluados del país en percepción de seguridad, informó el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario destacó que San Pedro Garza García refrendó el primer lugar nacional en percepción de seguridad, mientras que San Nicolás se ubicó en la segunda posición. Además, resaltó los avances registrados por los municipios de Apodaca, Escobedo, Guadalupe y Monterrey, que mostraron una mejoría en este indicador.

Escamilla Vargas atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre las corporaciones de seguridad y los gobiernos municipales, por lo que felicitó a los secretarios de Seguridad y a los alcaldes que participan en las mesas de trabajo.

“Nuevamente, los municipios de Nuevo León se encuentran entre los mejores evaluados del país, destacando el primer lugar que ha sido refrendado por el municipio de San Pedro.

Tenemos también en segundo lugar el municipio de San Nicolás y, por otra parte, los muy buenos resultados de Apodaca, Escobedo, Guadalupe y Monterrey, que tienen una mejoría”, expresó.

El secretario también informó que Fuerza Civil recuperó el primer lugar nacional en percepción de desempeño y confianza ciudadana, lo que consideró un reconocimiento al trabajo realizado por la corporación estatal.

“En cuanto a Fuerza Civil, este trimestre se recuperó el primer lugar nacional en la percepción del desempeño, así como en la confianza ciudadana, lo que nos alienta a seguir sirviendo a los nuevoleoneses que nos distinguen con el orgullo de ser catalogados como la mejor policía de México”, concluyó.