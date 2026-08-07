Mejora Escobedo vialidad y drenaje en Santa Martha

El municipio reconstruirá pavimento y construirá un captador pluvial para mejorar la movilidad y reducir riesgos de inundación en la zona

Como parte del programa municipal de obra pública, el Gobierno de Escobedo inició la reconstrucción de pavimento y la construcción de un captador pluvial en la colonia Santa Martha, acciones que buscan mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a las familias del sector.

Los trabajos de rehabilitación consisten en la reconstrucción de la carpeta asfáltica sobre la calle Santa Catalina, desde la calle Santa Lucía hasta la avenida Camino Real, una de las principales vías de acceso y salida de esta zona del municipio.

El arranque de la obra fue encabezado por el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales Rodríguez, quien estuvo acompañado por vecinas y vecinos del sector.

Como parte del proyecto, también se construirá un captador pluvial para atender la acumulación de agua que se registra durante las lluvias debido a la pendiente natural de la vialidad. La infraestructura permitirá conducir el escurrimiento hacia el río Pesquería, contribuyendo a disminuir el riesgo de inundaciones en la zona.

Durante el evento, Canales Rodríguez destacó que desde 2022 la administración municipal ha ejecutado más de 131 obras de pavimentación, que representan alrededor de 640 mil metros cuadrados de pavimento asfáltico e hidráulico instalado o rehabilitado, además de una importante inversión en la modernización de vialidades estratégicas.

"Poner la infraestructura al servicio de quien más lo necesita es una nueva forma de gobernar y se alinea a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que es garantizar los servicios básicos que conecten a nuestras comunidades", expresó el funcionario.

Con estas obras, el Gobierno de Escobedo busca transformar la imagen urbana del norponiente del municipio y mejorar las condiciones de movilidad para miles de habitantes que diariamente transitan por este sector.

Autoridades municipales informaron que los trabajos abarcarán todo el ancho de la vialidad, por lo que solicitaron la comprensión y colaboración de los vecinos para mantener despejada el área y facilitar el desarrollo de las labores.