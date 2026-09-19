Mejora calidad del aire en Nuevo León por reducción de partículas

La Secretaría de Medio Ambiente señaló que uno de los factores que han contribuido a estos resultados es la creación de la División Ambiental

En los últimos dos años, las concentraciones de partículas suspendidas PM 2.5 y PM 10 han registrado una tendencia a la baja en el área metropolitana de Monterrey, de acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno de Nuevo León.

El secretario de Medio Ambiente del Estado, Raúl Lozano, atribuyó esta reducción a las acciones implementadas por la dependencia, entre ellas las inspecciones a empresas.

"Empezamos a ver que en los dos últimos años ha habido una tendencia a la baja y es precisamente por algunas de las acciones de la secretaría", dijo Lozano durante Nuevo León Informa.

En el caso de las partículas PM 2.5, el promedio registrado durante el primer semestre de 2026 fue de 16.26, mientras que en el mismo periodo de 2025 fue de 18.9 y en 2024 de 21.6, lo que representa una reducción de más de cinco puntos en los últimos dos años.

Respecto a las partículas PM 10, el promedio pasó de 63 en el primer semestre de 2024 a 49 en 2025 y a 42.1 durante el mismo periodo de 2026.

Lozano señaló que uno de los factores que han contribuido a estos resultados es la creación de la División Ambiental, integrada por elementos de Fuerza Civil, quienes realizan inspecciones constantes a empresas.

"Tenemos más de mil elementos que hacemos visitas, que hacemos inspecciones. Además tenemos más de 280 empresas que se han adherido al PIGECA, a nuestra estrategia de gestión de calidad del aire donde se comprometen a renovar sus equipos, donde nos comprueban que han cambiado filtros, donde nos comprueban que han endomado sus patios", agregó.

El funcionario estatal explicó que las cámaras empresariales también reportan trimestralmente los avances de sus asociados en materia ambiental.

"Como han comprado barredoras para mantener limpia las emisiones en sus patios, como han hecho inversiones para comprar domos y tener almacenada su materia prima, como han cambiado filtros, como hab cambiado chimeneas, como han cambiado líneas de producción", explicó.

A estas acciones, dijo, se suma la incorporación de una nueva flota de camiones verdes del Estado, que utiliza gas natural en lugar de diésel.

"Los camiones de ahora usan gas natural en lugar de diésel", especificó.

Además, se han clausurado más de 300 tiraderos clandestinos donde se realizaba la quema de residuos, una actividad que también generaba emisiones contaminantes.

Nuevo León, entre las entidades con menor afectación por incendio

El secretario agregó que Nuevo León se encuentra entre los estados con menos superficie afectada por incendios forestales, otro factor relacionado con la calidad del aire.

Finalmente, destacó la operación del nuevo edificio del C5 Ambiental, desde donde se monitorean las condiciones meteorológicas durante las 24 horas del día.

Desde este centro se da seguimiento a variables como estabilidad atmosférica, humedad, precipitaciones y viento, factores que, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, tienen un impacto directo en la calidad del aire de la zona metropolitana.