Mejora calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey

El Gobierno del Estado señaló que continuará monitoreando las condiciones ambientales y dará a conocer de manera oportuna cualquier cambio

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó que las condiciones atmosféricas en la Zona Metropolitana de Monterrey han mejorado de forma considerable, luego de que cesaran los fuertes vientos registrados durante las últimas horas.

De acuerdo con la dependencia estatal, la disminución de las ráfagas permitió que la calidad del aire mostrara una mejora significativa, tras varios días en los que se registraron condiciones adversas.

Vientos de hasta 80 km/h provocaron polvo en la región

Las autoridades explicaron que los vientos intensos con ráfagas de entre 70 y 80 kilómetros por hora, así como el polvo proveniente del estado de Texas, se originaron por la entrada del frente frío número 41.

Estas condiciones meteorológicas provocaron la presencia de partículas en el ambiente; sin embargo, con la disminución de los vientos, el panorama atmosférico comenzó a mejorar durante las últimas horas.

Prevén condiciones favorables en los próximos días

La Secretaría de Medio Ambiente indicó que para el resto de este lunes y durante el martes se espera que continúen condiciones favorables en la calidad del aire dentro del área metropolitana.

No obstante, la dependencia solicitó a los sectores industrial y comercial mantener las medidas necesarias para reducir las emisiones contaminantes durante sus actividades cotidianas.

Autoridades mantendrán monitoreo

El Gobierno del Estado señaló que continuará monitoreando las condiciones ambientales y dará a conocer de manera oportuna cualquier cambio que se registre en la calidad del aire.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través del portal oficial de monitoreo atmosférico aire.nl.gob.mx y de las redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente, donde se publican actualizaciones sobre las condiciones ambientales en la entidad.