Mejora Banregio su servicio empresarial con sucursal en Anáhuac

Este espacio busca ser más que una sucursal bancaria y pasa a ser un centro financiero a disposición de personas, empresas y negocios en el norte de la ciudad

Buscando afianzarse como una de las entidades financieras más importantes de México, Banregio inauguró una sucursal en la zona Anáhuac, en el municipio de San Nicolás de los Garza, la cual presenta un concepto innovador dentro de su amplia oferta de servicios.

Este espacio, ubicado en avenida Universidad #804, Colonia Chapultepec, en el citado municipio, busca ser más que una sucursal bancaria y pasa a ser un centro financiero a disposición de las personas, empresas y negocios en el norte de la ciudad.

Lo que hace especial a esta sucursal es que no solo cuenta con la típica zona de ventanillas con áreas de crédito y atención de ejecutivos; también tiene espacios para atención a PyMEs con sus trámites y temas de financiamiento.

Esta propuesta busca hacer más eficiente esta parte en la operación empresarial, pues en un mismo espacio podrán atender y/o resolver distintos temas.

¿Por qué en San Nicolás?

Banregio eligió ubicar este concepto en San Nicolás porque el municipio cuenta con más de 16,900 PyMEs; además, concentra el 8% de las empresas de Nuevo León, destacando en comercio al mayoreo, talleres, fábricas y otros servicios.

Bien regio, como tú

Más allá de llevarlo en el nombre, Banregio tiene un fiel compromiso con la gente de Nuevo León, pues hasta agosto de 2026, el banco otorgó créditos a empresas locales por más de $44 mil millones de pesos.

Esta cifra representa más del 35% de la cartera empresarial de todo el país. Por si esto fuera poco, Banregio llevó el financiamiento del 29% de la obra y construcción en el estado.

Apunta a lo alto

Como todo buen neoleonés, Banregio tiene grandes ambiciones; por ello, prepara una nueva apertura para el primer trimestre de 2027, con lo que alcanzará los 70 puntos de atención en el Área Metropolitana de Monterrey.

Esta apertura muestra el compromiso del banco con los comerciantes y emprendedores de la zona norte, brindándoles el apoyo y la liquidez que necesitan para hacer crecer sus proyectos y mantener activa la economía del municipio.