Megafuga de agua en Monterrey provoca cortes de energía

Una megafuga de agua sorprendió este jueves a los habitantes de la colonia Altamira, en Monterrey, luego de que personal de Agua y Drenaje (AYD) realizara un cambio de válvulas de 12 pulgadas como parte de labores de mantenimiento en la zona. El incidente, que inició cerca del mediodía, generó severas inundaciones y cortes de suministro en varias colonias del sur de la ciudad, afectando a decenas de familias.

La fuga de agua ocurrió en un registro de AYD ubicado en las calles Santos Cantú Salinas y Río Nazas. Según reportes preliminares, durante labores de mantenimiento de la válvula la presión del agua provocó que el líquido brotara a gran velocidad, cubriendo rápidamente las calles aledañas y generando anegaciones que complicaron el tránsito en las colonias Altamira, Cerro de la Campana y México.

La interrupción del suministro de agua potable se extendió a diversas colonias cercanas, lo cual afectó las actividades de los habitantes, quienes no contaban con aviso previo del corte.

Por otro lado, la gran cantidad de agua que corría por las calles fue vista por algunos transeúntes como una oportunidad para refrescarse. Las Camaras de Info 7 captaron como personas se aventuraron a meterse en el agua, aprovechando la inusual situación para darse un “chapuzón” en medio de las calles inundadas.

Personal de Agua y Drenaje de Monterrey informó que la fuga fue controlada en todo momento, quienes mantuvieron vigilancia constante para minimizar los daños y asegurar que el flujo de agua no se extendiera a otras áreas. El personal explicó que el cambio de válvulas de 12 pulgadas era una acción necesaria como parte de un programa de mantenimiento obligatorio que busca mejorar la infraestructura hídrica de la ciudad.

Hasta el momento, no se han reportado daños mayores en la infraestructura de las colonias afectadas, aunque el tránsito en la zona ha sido afectado por las inundaciones y el flujo de vehículos ha sido redirigido para evitar accidentes.