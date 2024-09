Megabache pone a sufrir a los vecinos en Apodaca

Un megabache de aproximadamente 20 centímetros de profundidad, gran diámetro y lleno de aguas negras, tiene molestos a los vecinos de la colonia Santa Fe, en el municipio de Apodaca.

Este hundimiento sobre la calle Santa Fe y la avenida Del Teléfono, apareció hace dos meses aproximadamente.



“Es un bache que es imposible de pasar, le buscas, por un lado, le buscas por otro, el olor es insoportable, todo mal”, dijo José Giménez, uno de lo automovilistas afectados.



“Hemos intentado cruzar varias veces y muchas veces se hunden los carros, no sabemos que tan profundos son los pozos y del olor ni hablamos”, agregó Ángel Gabriel, peatón de este sector.





Y es que este daño en la carpeta asfáltica, se formó por la combinación de la mala calidad del asfalto y de la fuga de aguas negras que recorre gran parte de las calles Albuquerque y Santa Fe, que termina en el vado de la avenida Del Teléfono.



Debido a este megabache, los afectados siguen al alza y algunos automovilistas ya han sido víctimas de esta problemática.



“De hecho yo ya me he fregado varias ruedas”, comentó Jesús, otro de los conductores que transitan por este cruce con normalidad.



Además, los peatones tienen que buscar la manera de caminar por el encharcamiento de las aguas negras.



“Normalmente cuando pasan niños o la gente tienen que poner piedras para poder cruzar sobre esa agua sucia”, declaró María, vecina de la colonia.



Inclusive, los vecinos de la colonia Santa Fe, se han visto obligados a quedarse en sus casas por los fuertes olores que despide esta fuga.



“Nosotros no podemos sentarnos en una mecedora, no podemos ni hacer una carnita asada, estamos encerrados”, dijo Lorenzo, quien lleva viviendo ahí por mucho tiempo y que además mencionó, que de seguir en esa situación, podría hasta vender su casa.



Este bache y las aguas provenientes del drenaje, tienen múltiples reportes, sin embargo, las autoridades correspondientes no han acudido a realizar los trabajos de reparación.

“Por favor dejen de grabar Tik Toks y pónganse a trabajar”, declaró José Giménez, ante el caso omiso de las mismas autoridades.

Comentarios