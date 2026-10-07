Mega socavón de 7 metros preocupa a vecinos de Guadalupe

Vecinos de Rincón de Guadalupe alertaron por un socavón de más de dos metros de profundidad y siete de largo en un parque.

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Vecinos de la colonia Rincón de Guadalupe realizaron el llamado a través del reporte ciudadano de Info 7 a la presencia de un megasocavón en las canchas del parque del Carmen.

El desperfecto cuenta con más de dos metros de profundidad y hasta siete de largo, lo que ha generado preocupación entre los colonos.

“Me imagino que fue la madrugada de lunes para amanecer ayer; de repente, pues, sería caminar y de repente se vio, caray, ese que pasó aquí. Ya me arrimé con precaución y, pues, ya vi que no se acabó y, pues, está expuesta donde levantó las tapas del agua, y, pues, empezó a mover las tapas y se empezó a comer la tierra y, pues, se acabó”.

Según vecinos, ese lugar anteriormente era un arroyo, el cual decidieron tapar y construir sobre él; sin embargo, las fuertes lluvias provocaron el deslizamiento de la tierra, abriendo el agujero.

“Tiene sus placas, lo que le especifica más que si fue demasiado el agua; entonces me imagino que levanta las placas de aquí del socavón y se empezó a comer la tierra y, pues, de una forma u otra se ven las placas de concreto y se cayó la tierra, se hizo el socavón”.

Ante esto, piden a las autoridades correspondientes acudir a tapar el socavón y poner material que permanezca, buscando evitar que algún menor pueda caer, al encontrarse en las canchas del parque y a un lado de una primaria