Mega bache poncha más de 20 vehículos en Sendero Divisorio

Más de 20 vehículos resultaron afectados luego de caer en un enorme bache que se formó sobre la avenida Sendero Divisorio, aparentemente a consecuencia de las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas.
El incidente se registró cuando los automovilistas circulaban en dirección de oriente a poniente, a la altura de la colonia Joyas de Anáhuac, donde, debido a la falta de iluminación, no lograron percatarse del desperfecto en la carpeta asfáltica.
Automovilistas reportan llantas ponchadas y daños en rines
Al pasar por el punto, varios vehículos terminaron con una o hasta dos llantas ponchadas, además de daños en los rines, por lo que algunos conductores tuvieron que solicitar el apoyo de sus aseguradoras y grúas para poder retirar las unidades del lugar.
La situación también provocó la movilización de elementos de Tránsito de Escobedo, quienes acudieron para auxiliar a los automovilistas y evitar que más vehículos resultaran afectados.
Realizan reparación provisional del bache en Sendero Divisorio
Fue alrededor de las 7:30 de la mañana cuando personal de Tránsito y Servicios Públicos de Escobedo comenzó con los trabajos para reparar de manera provisional el enorme bache, utilizando cemento en frío.
Con estas labores se buscó cubrir el desperfecto y evitar que más automovilistas sufrieran daños al circular por este tramo de la avenida Sendero Divisorio.