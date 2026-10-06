Mega bache poncha más de 20 vehículos en Sendero Divisorio

Con estas labores se buscó cubrir el desperfecto y evitar que más automovilistas sufrieran daños al circular por este tramo de la avenida Sendero Divisorio

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Más de 20 vehículos resultaron afectados luego de caer en un enorme bache que se formó sobre la avenida Sendero Divisorio, aparentemente a consecuencia de las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas.

El incidente se registró cuando los automovilistas circulaban en dirección de oriente a poniente, a la altura de la colonia Joyas de Anáhuac, donde, debido a la falta de iluminación, no lograron percatarse del desperfecto en la carpeta asfáltica.

Automovilistas reportan llantas ponchadas y daños en rines

Al pasar por el punto, varios vehículos terminaron con una o hasta dos llantas ponchadas, además de daños en los rines, por lo que algunos conductores tuvieron que solicitar el apoyo de sus aseguradoras y grúas para poder retirar las unidades del lugar.

La situación también provocó la movilización de elementos de Tránsito de Escobedo, quienes acudieron para auxiliar a los automovilistas y evitar que más vehículos resultaran afectados.

Realizan reparación provisional del bache en Sendero Divisorio

Fue alrededor de las 7:30 de la mañana cuando personal de Tránsito y Servicios Públicos de Escobedo comenzó con los trabajos para reparar de manera provisional el enorme bache, utilizando cemento en frío.

Con estas labores se buscó cubrir el desperfecto y evitar que más automovilistas sufrieran daños al circular por este tramo de la avenida Sendero Divisorio.