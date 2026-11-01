Medio Ambiente retira más de 150 llantas de Las Sabinitas

La acumulación de neumáticos en los cauces representa un riesgo ambiental y sanitario, debido a que puede obstaculizar el flujo natural del agua

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León realizó una nueva jornada de limpieza en el cauce del río Santa Catarina, en la zona de Las Sabinitas, en el municipio de Guadalupe, donde retiró más de 150 llantas, equivalentes a más de dos toneladas de residuos.

La dependencia informó que estas labores forman parte de las acciones de recuperación ambiental del afluente, luego de que las jornadas acumuladas permitieran retirar más de 10 mil toneladas de desechos.

Buscan recuperar la zona de Las Sabinitas

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, destacó la importancia de mantener los trabajos de limpieza en este sector, que durante décadas fue utilizado como basurero clandestino.

"Las Sabinitas fue durante décadas un basurero clandestino, y hoy estamos demostrando que con trabajo constante y en equipo se puede revertir esa historia. No vamos a detenernos hasta dejar este espacio limpio, seguro y en condiciones para que vuelva a ser un río, no un basurero", expresó.

La jornada se realizó mediante la coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente, SUPERA, el Fondo Ambiental Metropolitano, ADN Energía y el municipio de Guadalupe, cuyos representantes participaron en el retiro y disposición adecuada de los neumáticos.

Retiro de llantas ayuda a prevenir contaminación e inundaciones

La acumulación de neumáticos en los cauces representa un riesgo ambiental y sanitario, debido a que puede obstaculizar el flujo natural del agua, generar focos de contaminación y favorecer la proliferación de fauna nociva.

Por ello, su retiro y disposición adecuada contribuyen a reducir posibles obstrucciones durante las lluvias y a mejorar las condiciones ecológicas del río Santa Catarina.