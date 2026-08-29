Medio Ambiente pide inspección urgente de refinería de Cadereyta

La petición busca esclarecer si ocurrió alguna falla técnica o evento fuera de lo normal en las instalaciones entre el 23 y el 26 de agosto de 2026

Ante los constantes reportes de malos olores registrados en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Monterrey, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León solicitó formalmente a la autoridad federal una inspección técnica de emergencia en la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa”, ubicada en el municipio de Cadereyta Jiménez.

El titular de la dependencia estatal, Raúl Lozano Caballero, acudió a la capital del país para presentar la solicitud ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano regulador competente para auditar las operaciones del complejo petroquímico.

La petición busca esclarecer si ocurrió alguna falla técnica o evento fuera de lo normal en las instalaciones entre el 23 y el 26 de agosto de 2026.

Puntos clave de la solicitud estatal

Para garantizar una evaluación exhaustiva del funcionamiento del complejo, la autoridad estatal demandó a la ASEA cuatro acciones prioritarias:

Inspección física: Ejecutar una visita de supervisión con carácter de urgente dentro de las instalaciones de Pemex.

Auditoría de infraestructura: Revisar el estado operativo de las plantas recuperadoras de azufre, unidades de tratamiento de gases, antorchas, sistemas de venteo y equipos de control de emisiones.

Medición de contaminantes: Exigir muestreos bajo metodologías verificables para detectar concentraciones de dióxido de azufre, ácido sulfhídrico, mercaptanos, amoníaco y compuestos orgánicos volátiles.

Entrega de bitácoras: Asegurar y revisar los registros operativos del 23 al 26 de agosto, detallando arranques, paros no programados, fallas, venteos, quema en antorchas y reportes de cumplimiento ambiental.

“Solicitamos a la ASEA una inspección urgente para verificar los procesos de operación de la refinería y conocer si hubo alguna eventualidad atípica que pudiera estar relacionada con los olores reportados”, afirmó Lozano Caballero.

El funcionario estatal concluyó señalando que una vez que la autoridad federal entregue los datos y dictámenes de la revisión, la Secretaría de Medio Ambiente analizará los hallazgos para hacerlos públicos de manera transparente a la ciudadanía.