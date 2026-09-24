Medio Ambiente en Nuevo León asegura mejora de calidad del aire

La Secretaría de Medio Ambiente en el Estado informó que actualmente hay 15 estaciones de monitoreo y todas están en funcionamiento

Tras comparecer ante el Congreso del Estado, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, aseguró que durante el 2026 no se ha presentado ningún día con muy mala o extremadamente mala calidad del aire.

Al presentar a los diputados locales los avances que hay en el combate a la contaminación, el funcionario estatal mencionó que, a comparación del 2024 y 2025, en este año no se ha registrado ningún día con altos índices de contaminación.

Según Lozano, en 2024 se registraron 10 días con muy mala o extremadamente mala calidad del aire; en 2025 solo hubo 7; y en 2026 la estadística, el registro es de cero.

PM2.5 y PM10 bajan 14% en comparación del 2025

Durante la presentación, también informó que las concentraciones de partículas PM2.5 bajaron el promedio registrado en 2025, que fue de 18.9 a 16.26 en este año, que es equivalente a una disminución del 14%.

En el caso de las concentraciones de PM10, pasaron de un promedio de 49 en el 2025 a 42.1, también equivalente a una baja del 14%.

Lozano informó que la Secretaría de Medio Ambiente ha realizado 935 inspecciones, 403 suspensiones y 937 medidas de urgente aplicación.

“Más de 400 suspensiones, se han aplicado 930 muas que son Medidas de Urgente Aplicación”, informó, “se han presentado más de 341 denuncias y querellas ante la nueva Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales. Se han asegurado 75 vehículos y maquinaria también en flagrancia provocando un delito ambiental. Se han emitido cerca de 500 recomendaciones, se han atendido más de 4,552 de maltrato animal”. “Por parte de Fuerza Civil se han realizado más de 335 detenciones de personas encontrados en flagrancia por estar haciendo delito en materia ambiental, desde provocar un incendio, tirar basura en algún rio, arroyo, o plaza pública. Hemos sacado de circulación más de 343 tiraderos clandestinos que proliferaran en el área metropolitana”.

La Secretaría de Medio Ambiente informó que actualmente hay 15 estaciones de monitoreo y todas están en funcionamiento.