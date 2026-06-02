Medio Ambiente comparte resultados obtenidos en tiempo récord

Frente a representantes de las principales cámaras empresariales, se resaltó la recolección de más de 1,400 toneladas de residuos

Como parte del seguimiento a la iniciativa "Todos por un Aire+Limpio", la Secretaría del Medio Ambiente junto con las principales cámaras empresariales presentaron este lunes los resultados obtenidos en un tiempo récord.

Frente a representantes de CAINTRA, CANACO, CANADEVI, CAPROBI, COPARMEX e INDEX, el secretario Raúl Lozano Caballero, destacó que el trabajo coordinado entre gobierno y sector privado permitió alcanzar metas concretas.

"La calidad del aire no es solo un tema ambiental; es un tema de salud pública, competitividad económica y bienestar. Hoy presentamos resultados que demuestran que, cuando gobierno y empresas trabajamos con metas claras y corresponsabilidad".

Entre los principales avances, resaltó la modernización del Sistema de Monitoreo Ambiental, la actualización del Programa de Contingencias Atmosféricas, así como el proceso de consulta pública a través de la nueva División Ambiental, la cual logró localizar alrededor de 253 tiraderos y atendió 374 incendios, así como la detención de 149 personas.

División Ambiental recolecta más de 1,400 toneladas de residuos

Se recolectaron más de 1,400 toneladas de residuos, se capacitó a más de 13,800 personas y más de 3,200 empresas se comprometieron con la reducción de emisiones. Mientras que en movilidad, se destacó la incorporación de 2,200 unidades de transporte de bajas emisiones.

Mencionó que, en materia de reforestación, se alcanzó el mayor número de plantaciones del sexenio con más de 21 mil árboles adaptados, además de la creación de cuatro nuevas Áreas Naturales Protegidas.