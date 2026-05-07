Medio Ambiente advierte aire de mala calidad por calor

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó que continúa el sistema de alta presión que afecta al estado y a gran parte del país

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó que continúa el sistema de alta presión que afecta al estado y a gran parte del país, generando altas temperaturas, elevada radiación ultravioleta y estabilidad atmosférica.

Estas condiciones favorecen la acumulación de contaminantes y la formación de ozono troposférico, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, periodo en el que se registra mayor impacto en la calidad del aire.

Pronóstico apunta a mejora con frente frío

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el próximo jueves 7 de mayo se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal, el cual podría traer consigo lluvias y una mejora en la calidad del aire en la zona metropolitana.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones ante las altas temperaturas, así como a consultar de forma constante el portal oficial aire.nl.gob.mx y los canales de la Secretaría de Medio Ambiente para conocer el estado actualizado del aire.

Asimismo, se pidió a los sectores industrial y comercial implementar medidas extraordinarias de reducción de emisiones, además de ajustar sus procesos productivos para disminuir el impacto ambiental.

El Gobierno de Nuevo León aseguró que mantendrá el monitoreo constante de las condiciones atmosféricas y emitirá actualizaciones oportunas ante cualquier cambio significativo en la calidad del aire en la región.