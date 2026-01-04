"Me veo abrazando a mis amigos": Venezolanos en Monterrey

La captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos representó para decenas de venezolanos radicados en Monterrey una esperanza de volver a su amada tierra

Decenas de venezolanos que residen en Monterrey se reunieron en la Plaza Simón Bolívar, ubicada en la zona del Obispado, para celebrar la detención de Nicolás Maduro.

Reunión de la comunidad venezolana en Monterrey

En este punto emblemático de la ciudad, personas que abandonaron Venezuela desde los inicios del régimen de Hugo Chávez, así como jóvenes que atravesaron selva para escapar del gobierno de Nicolás Maduro, se congregaron para expresar lo que consideran el inicio de la liberación de su pueblo.

Expectativas ante un posible cambio en Venezuela

Los asistentes reconocen que el cambio en su país está cerca y señalaron que se encuentran preparados para participar en la reestructuración de Venezuela, de concretarse un nuevo escenario político.

Declaraciones de venezolanos festejando

Ante los festejos, varias personas provenientes del país sudamericano, expresaron su enorme felicidad ante la captura del presidente Nicolás Maduro, mencionando cuáles fueron sus reacciones y sus sentimientos al saber esta noticia.

“Yo ya me veo regresando, y disculpa que sea muy expresivo, pero se me paran los pelos. “Me veo abrazando a mis amigos, pisar mi casa otra vez, mi tierra, estar con mi gente y con el resto de mi familia”, compartió entre risas Romy Bompart Piñango.

“En la casa todos nos levantamos y gritamos muy felices, porque además justo ayer estábamos platicando sobre el regreso a Venezuela, y mi yerno nos decía que nada más cayendo Maduro, y pues ya cayó”, dijo Ángeles Estudillo. “Yo no lo podía creer, y ahora lo que predomina es más que nada la ansiedad de saber qué es lo que va a pasar porque esto es apenas el principio, falta un largo camino, pero ya empezamos”, platicó Elba.

Chocan opiniones de venezolanos en Monterrey por captura de Maduro

La detención del Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos convocó a la comunidad venezolana en Monterrey hasta diversas plazas públicas, donde las posturas sobre la intervención ordenada por Donald Trump fueron contrastantes.

Aunque el ánimo mayoritario fue de celebración, hubo quienes mostraron su preocupación por la intervención ejecutada por la administración de Donald Trump.

En la plaza de las Naciones, en el centro de Monterrey, un grupo entre mexicanos y venezolanos protestó con pancartas y consignas.

“Soberanía y paz para Venezuela y América Latina”, se leía en algunos cartelones de los inconformes.

Con información de David Cázares.