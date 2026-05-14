Me registraré en una plataforma o en otra: Adrián de la Garza

El edil fue cuestionado si formalmente ya tiene el estatus de defensor del PRI o si ya se inscribió como aspirante del PAN

A la pregunta de si en sus aspiraciones por la gubernatura de Nuevo León ya es el coordinador de defensa del PRI o si ya se inscribió como aspirante del PAN para ser su candidato, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, respondió que se registrará "en una plataforma o en otra".

El edil fue cuestionado si formalmente ya tiene el estatus de defensor del PRI o si se inscribió como aspirante del PAN.

Ante eso, comentó que hace semanas él acudió al evento en la capital del país donde el PRI presentó esa estrategia con la que simpatiza y ahí platicó con el presidente del CEN priísta, Alejandro Moreno.

"Yo tuve un evento en Ciudad de México donde hubo un lanzamiento por parte del PRI en una estrategia política y, sobre todo, de partido, de poder lanzar defensores de los diferentes estados de la República Mexicana; por ahí tuve la oportunidad de platicar con el presidente (del tricolor) sobre esta estrategia, la cual me parece muy bien", explicó. "No ha habido un registro formal, vamos a decirlo así, pero esperaremos los momentos y los tiempos para registrarnos, en una plataforma o en otra. Veremos más adelante, ya les estaremos platicando", afirmó.

Aclaró que descarta ser candidato independiente.