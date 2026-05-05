MC pide blindar a Nuevo León contra Morena rumbo a 2027

Baltazar Martínez asegura que el voto útil para evitar “narcogobiernos” es respaldar la continuidad de Movimiento Ciudadano en seguridad, movilidad y desarrollo

Movimiento Ciudadano (MC) hizo un llamado a la ciudadanía de Nuevo León para cerrarle el paso a Morena en futuros procesos electorales y respaldar la continuidad del actual proyecto estatal, al considerar que ha dado resultados concretos en seguridad, movilidad, infraestructura, salud y educación.

El coordinador estatal de MC en Nuevo León, Baltazar Martínez, advirtió que los gobiernos emanados de Morena representan, a su juicio, un riesgo para la estabilidad, seguridad y desarrollo del estado, por lo que pidió a la población mantener distancia de ese modelo político.

“De manera muy contundente, Movimiento Ciudadano llama a toda la gente de Nuevo León a cerrarle la puerta a los narcogobiernos de Morena, dándole continuidad a lo que el gobierno del estado emanado de Movimiento Ciudadano ha demostrado que puede hacer”, expresó.

Martínez afirmó que los resultados de una encuesta reciente publicada por Grupo Reforma reflejan un amplio respaldo ciudadano hacia los perfiles de Movimiento Ciudadano, con una ventaja cercana a 20 puntos, lo que atribuyó al trabajo realizado en temas prioritarios para la población.

Según dijo, más allá de estrategias de imagen o comunicación, el respaldo responde a acciones enfocadas en resolver problemas históricos como la inseguridad y, en el caso particular de Nuevo León, la movilidad.

“Los principales temas de la gente son seguridad y movilidad. Si este gobierno está atendiendo esos dos temas de manera contundente, naturalmente existe una valoración positiva”, señaló.

Seguridad y movilidad, ejes del discurso naranja

El dirigente emecista sostuvo que la administración estatal ha concentrado esfuerzos en atender las principales preocupaciones ciudadanas, particularmente en materia de seguridad pública y transporte, áreas que consideró clave para mantener la confianza social.

Asimismo, destacó que el desempeño de Movimiento Ciudadano también se refleja en sus alcaldes, regidores y legisladores, a quienes describió como cercanos a la ciudadanía y enfocados en resultados.

Baltazar Martínez aseguró que, para quienes buscan impedir la llegada de Morena a Nuevo León, el voto útil se concentra en Movimiento Ciudadano, al presentarlo como la única fuerza capaz de mantener un modelo distinto al federal.

“Si la gente quiere evitar que llegue Morena a Nuevo León, tenemos que tener claro que el verdadero voto útil antiMorena es votando por Movimiento Ciudadano”, sostuvo.

Finalmente, el coordinador estatal insistió en que mantener el proyecto actual permitiría consolidar avances en seguridad, infraestructura, salud, educación y transporte, además de preservar una tendencia positiva en indicadores estatales.

Martínez subrayó que la continuidad de Movimiento Ciudadano en el gobierno estatal será, desde su perspectiva, fundamental para que Nuevo León siga avanzando en áreas estratégicas para su desarrollo social y económico.