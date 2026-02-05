MC llama a seguir dialogando para Presupuesto "unánime"

Luego de que la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde expusiera cinco puntos ‘no negociables’ para que los diputados de su partido aprueben un presupuesto

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Baltazar Martínez pidió a todas las fuerzas políticas en el Congreso del estado a seguir dialogando el tema del Presupuesto 2026 para poder aprobarlo de manera unánime.

Luego de que la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde expusiera cinco puntos ‘no negociables’ para que los diputados de su partido aprueben un presupuesto, Martínez indicó que siempre hay puntos medios y que está seguro que pueden llegar todos a un acuerdo.

“Estamos abiertos al diálogo esta semana en curso y la que viene, presentimos que va a ser clave para el tema del presupuesto. Nosotros estamos dispuestos a platicar, si vimos los puntos, habrá algunos que habrá que consensar y platicar, pero tengo mucha confianza en que podamos llegar a puntos en común y sacar de manera, incluso hasta unánime, el presupuesto como el año pasado.

“La historia política siempre nos ha dejado claro que siempre habrá puntos, medios y puntos de acuerdo yo sigo confiando en que podamos llegar a un punto de acuerdo donde todos podamos transitar bien para que se apruebe el presupuesto”, dijo el también diputado local, Baltazar Martínez.

Los puntos que Luisa María Alcalde expuso en su visita a Nuevo León fueron un presupuesto sin deuda, no incrementar ni crear nuevos impuestos, la aprobación de una pensión universal para personas con discapacidad, revertir el aumento a las tarifas del transporte público para que el pasaje regrese a $12 pesos, que la repartición de los recursos sea equitativa para los municipios sin importar el partido que gobierne y reducir el gasto gubernamental, sobre todo en temas de publicidad.