MC impugnará integración de Mesa Directiva del Congreso

La legisladora indicó que solicitarán a la Sala Regional que revoque la determinación del Tribunal Estatal Electoral y ordene el estudio de los agravios

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) del Congreso de Nuevo León presentará en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una impugnación sobre la integración de la Mesa Directiva.

Dicha acción se hará luego de que el Tribunal Electoral del Estado considerara improcedente el reclamo de MC

Sandra Pámanes, líder de la fracción de MC, aseguró que el Tribunal local no realizó un análisis de fondo de los agravios planteados por la bancada.

Tampoco consideró los criterios y tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la posibilidad de que determinados actos parlamentarios sean revisados por la vía jurisdiccional.

MC llevará el juicio ante la Sala Regional Monterrey

"Vamos a presentar nuevamente el juicio ante la Sala Regional Monterrey porque consideramos que el Tribunal local no analizó nuestros agravios ni los criterios que han establecido tanto la Sala Superior como la Suprema Corte”, afirmó Pámanes. “Lo que estamos solicitando es que se estudie de fondo la conformación de la Mesa Directiva y se determine si ésta cumple con los principios que establece nuestro marco jurídico”, afirmó Pámanes.

La legisladora indicó que solicitarán a la Sala Regional que revoque la determinación del Tribunal Estatal Electoral y ordene el estudio de los agravios, a fin de que exista una resolución sobre la legalidad de la conformación de la Mesa Directiva del Congreso estatal.

Pámanes enfatizó que la postura de MC no busca un beneficio particular, sino que se respeten los principios de legalidad, paridad, alternancia de género e igualdad sustantiva en la integración de los órganos legislativos.