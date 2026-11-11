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MC anuncia fechas de registro para precandidatos en Nuevo León

Por: José Luis Marroquín

10 Noviembre 2026, 12:57

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Al igual que señaló la dirigencia nacional, en Nuevo León esperarán los tiempos para definir la persona que va a competir por la gubernatura

MC anuncia fechas de registro para precandidatos en Nuevo León

Ante el inicio de las precampañas, que será el 13 de diciembre, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, dio a conocer las fechas para que los aspirantes a los ayuntamientos y a las diputaciones locales se inscriban para contender.

En entrevista, el líder emecista detalló que ya registraron la convocatoria ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y los registros se darán entre el 4 y 11 de diciembre.

“Ya registramos ante el OPLE la convocatoria que vamos a lanzar a partir del 2 de diciembre, entonces las fechas más o menos va a ser el 4 de diciembre o al 11 de diciembre los registros locales tema de ayuntamiento, temas de diputaciones locales para que se validen el día 12 y estar en condiciones de empezar precampaña el 13 de diciembre”, informó.

Mencionó que el partido dará apertura a nuevos perfiles para que puedan competir por un cargo.

“Por supuesto que tenemos previstos perfiles, claro que tenemos que tomar en cuenta los lineamientos paridad para ello y yo me atrevería decir que está muy encaminado (a tener los perfiles)”, indicó.

Siguen sin definir si es hombre o mujer para la gubernatura de NL

Al igual que señaló la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, en Nuevo León esperarán los tiempos para definir si es hombre o mujer la persona que va competir por la gubernatura por su partido.

El líder estatal emecista, Baltazar Martínez Ríos, mencionó que hasta la fecha no han definido si será hombre o mujer el candidato.

“No está definido nuestro coordinador nacional”, indicó Baltazar, “justo el domingo mencionó que más tardar el día 12 de diciembre en Movimiento Ciudadano a nivel nacional va enmarcar y enlistar los estados y que género le corresponde a cada estado de acuerdo a la repartición que tienen que hacer”.

“Nosotros atentos, listos, preparados, pero también debo admitir que siempre ha habido comunicación nacional”.

Los registros de aspirantes a ayuntamientos y diputaciones locales están previstos del 4 al 11 de diciembre, mientras que la validación se realizará el día 12, de acuerdo con lo informado por el dirigente estatal.

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