MC anuncia fechas de registro para precandidatos en Nuevo León

Al igual que señaló la dirigencia nacional, en Nuevo León esperarán los tiempos para definir la persona que va a competir por la gubernatura

Ante el inicio de las precampañas, que será el 13 de diciembre, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, dio a conocer las fechas para que los aspirantes a los ayuntamientos y a las diputaciones locales se inscriban para contender.

En entrevista, el líder emecista detalló que ya registraron la convocatoria ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y los registros se darán entre el 4 y 11 de diciembre.

“Ya registramos ante el OPLE la convocatoria que vamos a lanzar a partir del 2 de diciembre, entonces las fechas más o menos va a ser el 4 de diciembre o al 11 de diciembre los registros locales tema de ayuntamiento, temas de diputaciones locales para que se validen el día 12 y estar en condiciones de empezar precampaña el 13 de diciembre”, informó.

Mencionó que el partido dará apertura a nuevos perfiles para que puedan competir por un cargo.

“Por supuesto que tenemos previstos perfiles, claro que tenemos que tomar en cuenta los lineamientos paridad para ello y yo me atrevería decir que está muy encaminado (a tener los perfiles)”, indicó.

Siguen sin definir si es hombre o mujer para la gubernatura de NL

Al igual que señaló la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, en Nuevo León esperarán los tiempos para definir si es hombre o mujer la persona que va competir por la gubernatura por su partido.

El líder estatal emecista, Baltazar Martínez Ríos, mencionó que hasta la fecha no han definido si será hombre o mujer el candidato.

“No está definido nuestro coordinador nacional”, indicó Baltazar, “justo el domingo mencionó que más tardar el día 12 de diciembre en Movimiento Ciudadano a nivel nacional va enmarcar y enlistar los estados y que género le corresponde a cada estado de acuerdo a la repartición que tienen que hacer”. “Nosotros atentos, listos, preparados, pero también debo admitir que siempre ha habido comunicación nacional”.

Los registros de aspirantes a ayuntamientos y diputaciones locales están previstos del 4 al 11 de diciembre, mientras que la validación se realizará el día 12, de acuerdo con lo informado por el dirigente estatal.