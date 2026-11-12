MC acusa a Lalo Leal de intimidación y difamación

La dirigencia de Movimiento Ciudadano adelantó que darán seguimiento al presunto hostigamiento a Flores y la aclaración que dé Leal sobre la venta del terreno

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano acusó a Eduardo Leal, alcalde del municipio de Allende, de intimidar y difamar a Martha Flores, coordinadora del Comité Municipal de MC por haber exigido transparencia sobre la venta de un terreno por 17.5 millones de pesos.

Mediante un comunicado, el partido señaló que Flores ha sido objeto de publicaciones anónimas con insultos, difamaciones sobre su vida privada y ofensas de carácter sexual.

“Condenamos categóricamente estas agresiones y cualquier intento de intimidación”, manifestó MC. “La maestra Martha Flores es una mujer honorable, íntegra y una docente comprometida con la formación de generaciones de allendenses. Su trayectoria, dignidad y libertad de expresión merecen absoluto respeto”.

El viernes El Horizonte evidenció que un terreno municipal de 7,500 cuadrados fue vendido a un particular por el alcalde panista de Allende.

El edil recibió $17.5 millones de pesos por el terreno ubicado en la Ciudad Camión Industrial Park, que es el primer parque de este ramo en el municipio con estándares internacionales.

MC exige al alcalde responder por la venta del terreno municipal

“Exigimos al alcalde Eduardo “Lalo” Leal y a su equipo rechazar públicamente estas agresiones y responder los cuestionamientos sobre el patrimonio municipal”, demandó MC. “Los ataques personales no sustituyen la obligación de rendir cuentas. Cualquier posible participación deberá investigarse antes las autoridades competentes.

Movimiento Ciudadano dará seguimiento al caso en Allende

La dirigencia de Movimiento Ciudadano adelantó que darán seguimiento al presunto hostigamiento a Flores y la aclaración que dé Leal sobre la venta del terreno.