MC abre Casa Ciudadana en Zuazua pese a intentos por impedirlo

Luis Donaldo Colosio enfatizó la relevancia de las alcaldías como primer nivel de gobierno, así como el papel que ejercerá el nuevo espacio en la entidad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

A pesar de los intentos del gobierno municipal por impedir la realización del evento, Movimiento Ciudadano inauguró este sábado su Casa Ciudadana en Zuazua.

Líderes estatales y nacionales del movimiento, incluidos el diputado Miguel Ángel Sánchez y el senador Luis Donald Colosio, se dieron cita en el lugar para abrir las puertas del espacio.

“Solicitamos los permisos tal cual los pide cualquier persona; cumplimos con todo, incluso con las firmas de vecinos, y aun así nos dijeron que no. Pero cuando algo nace del trabajo ciudadano, ningún obstáculo lo detiene [...] Estamos a unos pasos literal de lograrlo, a unos pasos de dignificar la alcaldía, de demostrar que sí hay otra forma de hacer las cosas. Llegamos para quedarnos; no venimos de moda ni de paso. Venimos a construir, a servir y a dejar huella”, expresó el diputado.

El coordinador del partido a nivel estatal, Baltazar Martínez destacó el crecimiento del proyecto en el municipio y el temor que genera entre los demás partidos, pese a los esfuerzos realizados porque el partido no gane la alcaldía.

Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio enfatizó la relevancia de las alcaldías como primer nivel de gobierno, así como el papel de la nueva sede.

“Esta no es meramente una inauguración, es un banderazo de salida. La esencia del servicio público está en atender a la gente y en hacer las tres preguntas: ¿Cómo estás? ¿Qué hace falta? ¿Cómo te apoyo? La célula más importante de la política mexicana son las alcaldías. Sabemos que el futuro es naranja." recalcó el legislador.

La nueva coordinadora municipal, Leticia Villarreal, agradeció la confianza del movimiento y reiteró su compromiso con los ciudadanos al afirmar que Casa Ciudadana es un espacio para que se expongan los problemas y encuentren soluciones en conjunto.

Este punto se convierte en un punto de encuentro del partido al norte del Estado, con el objetivo de canalizar gestiones, acompañar a las familias y fortalecer el trabajo territorial rumbo a 2027.