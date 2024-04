Máynez acusa a Fiscalía de responder a intereses de Adrián

El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, acusó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León de desestabilizar la seguridad pública estatal, al responder a intereses particulares, sobre todo del actual candidato a la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza.

“La única manera en que vamos a tener un segundo trienio de gobierno de Samuel García con estabilidad en materia de seguridad es si tenemos una fiscalía que no responda a intereses partidistas electorales del PRI, de Adrián de la Garza, que le responda a las ciudadanas y ciudadanos de Nuevo León”, mencionó el candidato zacatecano.

Durante su visita a la capital de la entidad del norte, Álvarez Máynez aseveró que la fiscalía se maneja por decisiones partidistas y electorales, lo que termina afectando a los ciudadanos en la búsqueda de un Nuevo León más seguro.

Incluso, el candidato naranja se animó a mencionar que un perfil como el del actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Saúl Palacios Pámanes, sería ideal para estar frente a la fiscalía, por el trabajo en conjunto que realizaría con el ejecutivo estatal emecista.

“Necesitamos en la fiscalía un perfil igual de competente que el de Gerardo Pámanes en seguridad pública para que trabajen de la mano de manera coordinada y que en el tema de seguridad, como lo dijo Luis Donaldo Colosio en el debate, junto a Martha Herrera, no se juegue, no se politice, no se partidice”, sentenció.

Lo anterior ante el cuestionamiento por el caso de la privación de la libertad de 44 personas en la entidad, de lo cual mencionó también que buscará cambiar la estrategia de seguridad, concentrando la fuerza del Estado en delitos de alto impacto como el secuestro.

Álvarez Máynez acompañó a la candidata por Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez a una actividad de pega de calcas en el centro de Monterrey, en donde también estuvo Martha Herrera, integrante de la fórmula emecista para competir por un curul en el Senado.

