Mauricio Fernández felicita a su equipo por liderar encuesta

Mucho muy contento (…) y la verdad es que es muy halagador, dijo Fernández Garza.

No estoy para presumir ni mucho menos, pero sí agradecido de que me estén dando este reconocimiento (…) no es un trabajo nada más mío, esto es un reconocimiento al equipo, al trabajo que está haciendo la administración, dijo Fernández Garza.