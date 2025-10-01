Mauricio Farah asume como alcalde sustituto en San Pedro

Mauricio Farah Giacoman asumió este martes el cargo de alcalde sustituto de San Pedro, al rendir protesta ante el Cabildo

Mauricio Farah Giacoman asumió este martes el cargo de alcalde sustituto de San Pedro, al rendir protesta ante el Cabildo, tras la ausencia definitiva del alcalde Mauricio Fernández Garza.

Durante una sesión extraordinaria de Cabildo, a la que acudió la Presidenta del Congreso del Estado, Itzel Soledad Castillo Almanza, se concretó el relevo institucional a una semana del lamentable fallecimiento de Fernández Garza.

Farah Giacoman agradeció la confianza depositada por los integrantes del Ayuntamiento y del Poder Legislativo, y expresó su compromiso de dar continuidad a los proyectos que fortalecen la seguridad, el orden y el desarrollo del municipio, así como de trabajar en unidad con la ciudadanía y las autoridades.

“Con mucha unidad y mucha responsabilidad y, sobre todo, con muchísimo compromiso vamos a sacar adelante todos los programas, todas las acciones y seguir logrando que San Pedro sea el número uno en todos los programas que tenemos y en todas las Secretarías, como ha venido sido siempre y como al ingeniero Mauricio le hubiera encantado”, afirmó Farah.

Por su parte, Castillo Almanza hizo un llamado a honrar el legado del alcalde fallecido.

“Llegamos a este momento a raíz de una ausencia que todavía nos duele, la partida del ingeniero Mauricio Fernández Garza, quien hace apenas una semana nos dejó.

Su ausencia nos recuerda la fragilidad de la vida, pero también nos convoca a honrar su legado con trabajo con visión y con mucho compromiso el relevo institucional previsto en nuestra constitución política del estado”, señaló Castillo Almanza durante la sesión.

El acto formaliza la continuidad de la administración municipal bajo el liderazgo de Farah Giacoman.