Mattel lidera emisiones de plomo en NL y enciende alerta

Mattel es una de las principales emisoras de plomo en NL, mientras estudios revelan que 3 de cada 10 niños en áreas cercanas presentan este metal en la sangre

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Ironías de la vida: la empresa Mattel, fabricante de juguetes que dan felicidad a los niños, es también la mayor emisora de plomo en la urbe regia, una de las sustancias más peligrosas para el desarrollo infantil.

Ubicada en el Libramiento Noreste, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, la compañía emitió más de 60,000 kilogramos de este metal pesado durante 2024, de acuerdo con el reporte más reciente del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Semarnat, publicado en marzo pasado.

Lidera emisiones en la zona metropolitana

La cifra es casi ocho veces mayor a la reportada por la recicladora de baterías Recmat, que ocupa el segundo lugar en el ranking de emisiones de plomo.

En Nuevo León, la operación de Mattel se realiza bajo la razón social Montoi S.A. de C.V., donde se fabrican productos icónicos como Barbie, Hot Wheels y artículos de Fisher-Price.

Datos corroborados en el RETCE indican que la empresa liberó 62,200 kilogramos de plomo al ambiente en 2024, lo que equivale a aproximadamente 5.2 toneladas mensuales dispersadas en forma de partículas respirables, vapores o humos.

Posibles causas y contexto regulatorio

Expertos señalan que estas altas emisiones podrían estar relacionadas con una regulación más flexible en México respecto al uso de plomo, particularmente en pinturas industriales.

“Les prohibieron hacer materiales en Estados Unidos con altos niveles de plomo y posiblemente trasladaron esa producción a México”, indicó un especialista ambiental que pidió el anonimato.

Además de lo emitido al ambiente, la empresa reportó el uso y reciclaje de más de 201,000 kilogramos de este metal en sus procesos productivos.

Antecedentes internacionales

Mattel arrastra antecedentes relevantes en materia de seguridad. En 2007, retiró más de 20 millones de juguetes a nivel mundial tras detectarse riesgos por contenido de plomo.

Posteriormente, en 2009, la compañía fue multada con 2.3 millones de dólares en Estados Unidos por violar normas de salud al comercializar productos con niveles excesivos de este metal.

El caso salió a la luz luego de que un minorista europeo realizara pruebas de calidad y detectara la presencia del contaminante, lo que derivó en demandas, sanciones y un endurecimiento de estándares.

Relación con casos de salud infantil

La empresa figura en un listado de al menos 50 compañías que emiten plomo en un radio de 2.5 kilómetros de zonas donde habitan menores con presencia de este metal en la sangre, según un análisis de Tec Salud.

El estudio, realizado en coordinación con la Secretaría de Salud, detectó que tres de cada 10 niños en áreas industriales presentan algún nivel de plomo en su organismo, lo que representa un riesgo para su desarrollo integral.

Contraste con su discurso corporativo

Pese a estos hallazgos, la compañía sostiene en su discurso institucional que sus productos están diseñados bajo estrictos estándares de seguridad.

“Nuestros productos están diseñados y desarrollados para cumplir y exceder todos los estándares de seguridad aplicables”, señala la empresa en su sitio oficial.

Sin embargo, la presencia de Mattel como principal emisora de plomo en la zona plantea cuestionamientos sobre el impacto ambiental de sus operaciones y su posible relación con problemas de salud pública en la región.