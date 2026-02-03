Matrimonios colectivos en Nuevo León: requisitos y registro

El programa es tanto para parejas jóvenes como a aquellas que han vivido en unión libre durante varios años y que desean regularizar su situación jurídica

El Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría General de Gobierno, anunció la realización de una nueva edición de matrimonios colectivos, programada para el 14 de febrero de 2026, con el objetivo de brindar certeza jurídica a las parejas que aún no han formalizado su unión. La iniciativa se llevará a cabo en coordinación con la Dirección del Registro Civil y permitirá que las parejas contraigan matrimonio de manera gratuita.

¿Cuál es el objetivo de los matrimonios colectivos en Nuevo León?

De acuerdo con la autoridad estatal, el programa busca que las parejas participantes puedan asegurar los derechos legales de sus cónyuges y, con ello, contribuir al fortalecimiento del núcleo familiar. Para esta edición se prevé que alrededor de 1,800 parejas resulten beneficiadas.

La jornada de matrimonios colectivos forma parte de las acciones impulsadas por el Estado para promover la regularización del estado civil de las personas, facilitando el acceso a este trámite sin costo alguno.

¿Quiénes pueden participar en el programa?

Las autoridades informaron que no se requiere un perfil particular para participar en los matrimonios colectivos. Todas las parejas que no hayan formalizado legalmente su unión pueden registrarse y acudir al evento, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el Registro Civil.

El programa está dirigido tanto a parejas jóvenes como a aquellas que han vivido en unión libre durante varios años y que desean regularizar su situación jurídica.

Requisitos para el registro de matrimonios colectivos

Para completar el proceso de inscripción, las parejas interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

CURP de ambos contrayentes

de ambos contrayentes Credencial para votar (INE) vigente de cada uno

vigente de cada uno exámenes prenupciales

llenar la solicitud correspondiente en la Oficialía del Registro Civil más cercana a su domicilio

En los casos en que alguno de los contrayentes sea divorciado o viudo, será necesario presentar el acta de divorcio o el acta de defunción certificada, según corresponda.

Dónde se realizarán los casamientos colectivos

El evento se desarrollará el 14 de febrero en el Gimnasio Nuevo León Unido, espacio que será habilitado para recibir a las parejas y llevar a cabo las ceremonias de manera organizada. La autoridad estatal exhortó a los interesados a realizar su registro con anticipación para facilitar la logística del evento.

Con esta acción, el Gobierno de Nuevo León reiteró su interés en promover el acceso a derechos civiles y apoyar a las familias mediante programas de carácter social.