Mató a joven que citó para venderle un celular y recibe 31 años

Después del ataque, los agresores se apoderaron de la motocicleta y del dinero que la víctima llevaba, 8 mil 500 pesos, y huyeron del sitio.

Un joven fue engañado con la falsa venta de un celular, citado a un punto de encuentro y asesinado a balazos para robarle su motocicleta y dinero, crimen por el que Brayan Fidencio “N”, de 22 años, fue sentenciado a 31 años y 6 meses de prisión, resolución que quedó firme tras una reposición de proceso, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

El juez confirmó la sentencia condenatoria por homicidio calificado y robo con violencia, al considerar que las autoridades estatales acreditaron plenamente la responsabilidad del acusado con pruebas documentales, periciales, científicas y testimoniales, desechando los argumentos de la defensa.

Los hechos ocurrieron el 19 de febrero de 2023, en la colonia San Genaro, en General Escobedo.

La víctima, Máximinio Cortes, de 24 años, acudió en su motocicleta al lugar donde supuestamente compraría un teléfono celular.

Ahí fue interceptado por el acusado, quien portaba un arma de fuego y estaba acompañado por otro sujeto; tras golpearlo, le disparó hasta privarlo de la vida.

Después del ataque, los agresores se apoderaron de la motocicleta y del dinero que la víctima llevaba, 8 mil 500 pesos, y huyeron del sitio.

Como parte de la condena, el juez ordenó el internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal y el pago de la reparación del daño, cuyo monto se definirá en la etapa de ejecución de la sentencia.

La autoridad recordó que en abril de 2023 agentes de la AEI detuvieron al hoy sentenciado mediante orden de aprehensión.

En julio de 2025 fue condenado en primera instancia y, tras la apelación de su defensa, la reposición de proceso confirmó el fallo.