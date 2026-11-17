La visita también se convirtió en una oportunidad para convivir en familia y aprovechar los puestos de comida instalados en el exterior

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Entre danzas de matlachines, oraciones y convivencia familiar, comienzan a llegar los feligreses a la Basílica de Guadalupe, donde se espera un incremento en la afluencia de visitantes conforme se acerque el 12 de diciembre.

Durante este lunes, decenas de personas acudieron al recinto religioso para participar en las celebraciones eucarísticas y dedicar un momento a elevar sus oraciones a la Virgen de Guadalupe.

Matlachines y convivencia familiar acompañan la jornada

En las inmediaciones, el sonido de los tambores y las danzas de los grupos de matlachines dieron color a la jornada, mientras los visitantes observaban las presentaciones y recorrían los alrededores de la Basílica.

La visita también se convirtió en una oportunidad para convivir en familia y aprovechar los puestos de comida instalados en el exterior, donde algunos feligreses disfrutaron de alimentos y bebidas calientes ante las bajas temperaturas registradas durante el día.

Prevén mayor afluencia de visitantes rumbo al 12 de diciembre

Se prevé que este panorama de peregrinos y visitantes permanezca e incremente durante las próximas semanas, previo a la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, el próximo 12 de diciembre.