Matan de un balazo en la cabeza a una mujer en Valle de Lincoln

Minutos después de la tragedia, elementos de protección civil arribaron al lugar para brindarle atención médica, siguiente a eso confirmaron el fallecimiento

Una mujer fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras se encontraba afuera de una vivienda en el municipio de García.

El ataque ocurrió la tarde de este viernes en el cruce de Valle de Grijalva y Valle de Lincoln, en la colonia Valle de Lincoln.

Paramédicos de Protección Civil de García arribaron al lugar tras recibir el reporte de una persona herida por arma de fuego. Al llegar, encontraron a la víctima recostada sobre su costado izquierdo y, aunque intentaron brindarle atención médica, únicamente confirmaron que ya no presentaba signos de vida.

De acuerdo con una fuente policiaca, la mujer presentaba un impacto de bala en la cabeza. Minutos después, familiares la identificaron como Angélica Estrada Moreno, de 51 años.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona mientras agentes ministeriales iniciaban las investigaciones correspondientes. Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones entrevistó a familiares y testigos para obtener más detalles sobre el agresor y la forma en que se desarrollaron los hechos.