Matan a uno y hieren a dos en ataque armado en Guadalupe

De manera preliminar, fuentes cercanas a la investigación indicaron que el ataque podría estar relacionado con actividades de narcomenudeo en la zona.

Un hombre perdió la vida y dos más resultaron heridos tras un ataque a balazos registrado la noche del lunes en la colonia Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas sobre la calle Ojuelos, cuando dos hombres se encontraban trabajando en un vehículo estacionado. Testigos señalaron que un sujeto armado se aproximó al lugar y, tras amenazar a uno de ellos, comenzó a disparar en repetidas ocasiones.

En el sitio quedó sin vida un hombre de complexión delgada, que vestía playera negra y short verde, quien presentaba una herida de proyectil en la cabeza. Al momento del arribo de las autoridades ya no contaba con signos vitales.

Otro de los lesionados fue identificado como un hombre que portaba playera roja, pantalón caqui y tenis industriales del mismo color. Presentaba impactos de bala en la cabeza y en el brazo izquierdo, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital cercano.

Durante la agresión, un tercero resultó alcanzado por las balas. Se trata de un habitante de la vivienda, identificado como José Inés, de 64 años de edad, quien sería padre de una de las víctimas. El hombre relató que se encontraba recostado en una de las recámaras cuando escuchó las detonaciones. Al intentar refugiarse, recibió tres impactos en brazos y pecho, por lo que también fue llevado a recibir atención médica.

Elementos de la Policía de Guadalupe arribaron al lugar y acordonaron el área, mientras agentes ministeriales y peritos realizaban las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.